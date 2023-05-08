FETÖ elebaşı Gülen’in mektupçusu Akşener’di! Eski Bakan açıkladı: Çiller kabul etmeyince ağlardı







Yenerer, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."



Bilindiği üzere Vedat Yenerer "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek İYİ Parti'den istifa etmişti. Yenerer'in "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş" sözleri ise İYİ Parti'deki FETÖ ayağına ışık tutuyor.

İDRİS NAİM ŞAHİN'E DİKKAT

Bilindiği üzere İYİ Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin'in FETÖ'ye verdiği destek ve söylemlerle ön planda olan bir isim.



Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler hala hafızalarda. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.



Şahin destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti.

FETÖ İÇİN 'ALLAH DOSTU' DİYEN İSİM DE LİSTEDE

İdris Naim Şahin'den sonra FETÖ elebaşı Pensilvanya'daki iblis için 'Allah dostu' diyen İrfan Sönmez'in İYİ Parti Elazığ 1. sıradan aday olması dikkatlerden kaçmadı.