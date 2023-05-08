CHP’li vandalların hedefi oldular! AK Partili diye yaktılar bayrak asanları darp ettiler

EVİNE GİDİP BASKI KURDULAR

Skandal olayın ardından çocuğun evine giden CHP'li İlçe yöneticileri ise cep telefonlarının kamerasını açarak, çocuğa, "Çayı kendi kendine döktüğünü söyle, çaycı amca bir şey yapmadı ben yanlışlıkla döktüm de" diyerek ikinci bir skandala daha imza attı.

Önce fiziksel ardından da psikolojik şiddete maruz kalan çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Çocuğun üzerine kaynar çay dökerek yaralanmasına neden olan Mustafa A. ise tutuklandı.