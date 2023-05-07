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Ekrem İmamoğlu'ndan Erzurum'da büyük provokasyon! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tek tek açıklayacak

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Giriş Tarihi: 07.05.2023 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
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Ekrem İmamoğlu’ndan Erzurum’da büyük provokasyon! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tek tek açıklayacak

Türkiye artık seçimlere doğru yol alırken görevinden yıllık izin alarak İstanbul'u başıboş bırakan Ekrem İmamoğlu il il gezerek miting yapmayı sürdürüyor. Valilikten ve belediyeden miting için izin almayan İmamoğlu Erzurum'da halk tarafından protesto edilirken, İmamoğlu'na yabancı cisimler atıldı. İmamoğlu tarafından yapılan provokasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacağı canlı yayında açıklıyor. İşte detaylar...

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken İstanbul'daki görevini bırakarak şehir şehir miting yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'da bir provokasyona imza attı.

YABANCI CİSİMLER ATILDI

İmamoğlu'nun bulunduğu otobüs, Havuzbaşı Meydanı'ndaki program alanına girdiği sırada bir grup tarafından otobüse yabancı cisimler atıldı. Ardından alana giren otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, yabancı cisimlere karşı önlem amaçlı korumalarınca açılan şemsiyelerin altında yaptığı konuşmada, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Otobüsün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.

Ekrem İmamoğlu ise programını yarıda bırakarak havalimanına hareket etti.

BAKAN SOYLU: PROVOKASYONU TEK TEK AÇIKLAYACAĞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İmamoğlu'nun kendisinin provokasyon hazırladığını belirterek, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Ayrıntılar geliyor...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun miting alanındaki yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖNCEDEN BELİRLENMEYEN BİR YERDE MİTİNG YAPTI"

Sekmen yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanlığının mitingle ilgili yazılı müracaatı yok. İmamoğlu önceden belirlenmeyen bir yerde miting yaptı. Tedbir almamıza rağmen belirli bir gruptan müdahale oldu. O müdahaleyi engellemek için çalışmamızı da yaptık." ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ESNAF ZİYARETİ GİBİYDİ"

Erzurum Valisi Okay Memiş ise yaptığı açıklamada "Bize müracaat, resmi miting tarzında değil daha çok esnaf ziyareti tarzındaydı." ifadelerini kullandı.

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