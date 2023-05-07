Ekrem İmamoğlu’ndan Erzurum’da büyük provokasyon! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tek tek açıklayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Ayrıntılar geliyor...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun miting alanındaki yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖNCEDEN BELİRLENMEYEN BİR YERDE MİTİNG YAPTI"

Sekmen yaptığı açıklamada "CHP İl Başkanlığının mitingle ilgili yazılı müracaatı yok. İmamoğlu önceden belirlenmeyen bir yerde miting yaptı. Tedbir almamıza rağmen belirli bir gruptan müdahale oldu. O müdahaleyi engellemek için çalışmamızı da yaptık." ifadelerini kullandı.