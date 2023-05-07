Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt: Hayal kurmanıza gerek kalmadı biz yaptık!

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçimlerine sayılı günler kalmasının ardından 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına Bakan Karaismailoğlu'ndan cevap gecikmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hayatımın en büyük projesi" olarak nitelendirdiği "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma" projesine yönelik yaptığı açıklamada, "AK Parti hükümetlerinin Türkiye'ye kazandırdıklarının hayalini bile 2 sene gecikmeyle kurması ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü ve düşündürücüdür. Muhalefetteki yerini hak edemeyenlerin Türkiye'yi yönetmeye soyunması ise abesle iştigaldir" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "21 yıldır bulundukları 'yumuşak muhalefet yatağında' derin bir uykuda olanların, 14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye'nin siyasi tarihinden silinmemek için son bir gayretle yataklarından kalktıklarını ancak henüz uyanamadıklarını" belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün, "hayatımın en büyük projesi" sözleriyle açıkladığı "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma" projesinin, AK Parti hükümetlerinin gerek yurt içindeki faaliyetleri gerekse de uluslararası işbirlikleri ile çoktan tamamlandığını ve kapasitesinin geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları: