Twitter'da sansür rezaleti! Türkiye Yüzyılı'na sistematik engelleme
Muhalif, PKK'lı ve FETÖ yanlısı isimleri öne çıkaran algoritmasıyla eleştirilerin hedefinde olan sosyal medya platformu Twitter, yeni bir rezalete daha imza attı. Twitter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde kullandığı "Türkiye Yüzyılı" sloganını spam listesine aldı. Bu nedenle, "Türkiye Yüzyılı" etiketi Twitter'da gündem olan konular arasına giremiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim 2022'de Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda, Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden oluşan üç ayrı aşamayı kapsıyor.
TÜRKİYE YÜZYILINDA 2023,2053 VE 2071 HEDEFLERİ
2023 hedefleri arasında, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, yüksek katma değerli ürünler üretme kapasitesini artırması, savunma sanayiinde özgünlüğünü koruyarak dünya liderlerinden biri olması, milli teknoloji hamlesi ile ileri teknolojilerde öncü konuma gelmesi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ihracatçı bir ülke konumuna gelmesi ve eğitimde dünya standartlarını yakalaması hedefleniyor.
2053 hedefleri ise, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması, küresel barışa katkı sağlayacak düzeyde siyasi ve diplomatik güce sahip olması, kültürel ve sanatsal alanda dünya çapında tanınır olması, milli teknolojide liderliği sürdürmesi ve üst düzey insani kalkınma hedefleriyle birlikte sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması olarak dikkat çekiyor.
Son olarak, 2071 hedefleri arasında Türkiye'nin dünya lideri bir ülke haline gelmesi, küresel barış ve adaletin sağlanmasına katkı sağlaması, kültürel bir dünya gücü olması, milli teknolojide zirveye ulaşması, insani kalkınmayı en üst düzeye taşıması ve sürdürülebilir bir dünya vizyonuna liderlik etmesi bulunuyor.
"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DOĞRU ZAMAN DOĞRU ADAM"
AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminde Türkiye Yüzyılı için ortaya konulan vizyona atıfta bulunan bir slogan belirledi. Seçim çalışmalarında "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganları kullanılıyor. Ayrıca vatandaşlar Türkiye Yüzyılını anlatan broşürler de dağıtlıyor.
TWİTTER'DAN TÜRKİYE YÜZYILI'NA SANSÜR
Seçimlere doğru yaklaşırken Türkiye Yüzyılı etiketi sosyal medya platformu Twitter'da da sıkllıkla kullanılmaya başladı. Ancak Twitter, bu etiketi gizleme çabasına girişti. Vatandaşların da benimsediği ve sıklıkla kullandığı Türkiye Yüzyılı sloganı, Twitter tarafından spam listesine alındı. Bu nedenle, ne kadar çok paylaşım yapılırsa yapılsın, Türkiye Yüzyılı etileti Twitter'da en çok konuşulan konular arasında giremiyor.
TWİTTER'DA FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖN PLANA ÇIKARMA OPERASYONU
Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü.
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