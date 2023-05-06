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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Görevden alma ve atama kararları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2023
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Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı: Görevden alma ve atama kararları

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mali Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekilirken, iki bakanlıkta çok sayıda atama da gerçekleştirildi.

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