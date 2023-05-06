Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret!

AK PARTİLİ VATANDAŞLARA 'CAHİL' NİTELEMESİ!

Başka bir kişi genç ise Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısı ile basması skandalı konusunda "Basmış veya basmamış bunun ne önemi var" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşları cahil olarak niteledi. Başkan Erdoğan'a destek veren vatandaşlara hakaretlerde bulunan kişi, "Ağzında diş kalmamış dayı kala diyor ki; Tayyip Tayyip... Neyin Tayyip'i... Bunlar cahil bırakıldılar. Cahil kalmış bir insana ben kızma hakkına sahibim. Çünkü onun cahilliği benim geleceğimi etkiliyor." gibi küstah sözler sarfetti.