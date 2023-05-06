Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret!
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala halkın nabzı sokakta ölçülüyor. Kadıköy’de yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Seçimlerde oyunu kullanacakları adayın kim olacağına yönelik sorulan soruya, bir gencin AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hareket dolu alçakça söylemleri tepki çekti. AK Parti’ye destek veren vatandaşları “Embesil sürüsü” olarak nitelendirilen kişinin kendi oyunun Cumhur İttifakı seçmeni ile bir olmadığını söyledi.
14 Mayıs seçimlerine yönelik Kadıköy'de gerçekleştirilen bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.
Seçime yönelik tercihleri ve fikirleri soruların bir gencin AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarete varan küstahça söylemleri tepki çekti. AK Parti'ye destek veren vatandaşları "Embesil sürüsü" olarak nitelendirilen gencin kendi oyunun aynı seçmenler ile bir olmadığını söyledi. Sosyal medyada oldukça fazla görüntülenme sayısına ulaşan paylaşımdaki ifadeler kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.
"BENİM OYUM BİR DEĞİL"
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen bir genç, "AK Parti seçmeni embesil sürüsü tamamiyle" sözleriyle ağır hakaretlerde bulundu. "AK Parti seçmeni ile oyunun bir olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna ise, "Değil" yanıtını verdi. Başka bir kişi de aynı soru için, "Köylü olanla değil, en azından ben zekiyim" dedi.
AK PARTİLİ VATANDAŞLARA 'CAHİL' NİTELEMESİ!
Başka bir kişi genç ise Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısı ile basması skandalı konusunda "Basmış veya basmamış bunun ne önemi var" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşları cahil olarak niteledi. Başkan Erdoğan'a destek veren vatandaşlara hakaretlerde bulunan kişi, "Ağzında diş kalmamış dayı kala diyor ki; Tayyip Tayyip... Neyin Tayyip'i... Bunlar cahil bırakıldılar. Cahil kalmış bir insana ben kızma hakkına sahibim. Çünkü onun cahilliği benim geleceğimi etkiliyor." gibi küstah sözler sarfetti.
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