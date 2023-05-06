Karadeniz doğal gazı çıkarılıyor: Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri (TPAO) Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı açıklama ile 85 milyonu mutlu edecek olan müjdeleri açıklamıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Sondaj Gemisinin, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladığı duyuruldu. Resmi olarak yapılan paylaşımda ek olarak, “Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor.” İfadeleri kullanıldı.
Türkiye, Başkan Recep Erdoğan liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde durmak için projelerini ve çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri (TPAO) Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı açıklama ile beraber, 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan başarının ve gurunun milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini belirtmişti.
Başkan Erdoğan'ın 20 Nisan'da düzenlenen törende yaptığı açıklamaların satır başları şu şekildeydi:
"Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bu arada bir diğer saha olan ÇAYCUMA-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Tabii sadece keşifle kalmadık, Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce Karadeniz'in altında keşfettiğimiz gazı karaya taşıyacak hattın ilk kaynağını yaptık. Geçtiğimiz yılın haziranında önce sığ denizde, sonra derin denizde boru serimi aşamasına geçtik. Yılbaşından itibaren derin deniz kordon hattının etütlerine, marttan itibaren sistemin testlerine başladık."
Başkan Erdoğan, yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururunun milletin tamamına ait olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreni ile bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp Allah'ın izniyle gaz çıkartacağız." diye konuşmuştu.
Başkan Erdoğan, bu projeyle sadece ülkenin doğal gazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalınmadığını, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesinin önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getirildiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." ifadesini kullanmıştı.
Devreye alma töreninde 85 milyonu sevindirirken, millete gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzdüklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Siyasi ikballerini insanlarımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz." diye konuşmuştu.
FATİH, AMASRA-3 KUYUSU BUGÜN SONDAJA BAŞLADI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını bildirdi.
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
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