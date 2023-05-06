MİT kumpasçısı Pensilvanya’da görüntülendi! Selefi Ahmet Can’a özendi dondurmacı oldu: Kartal kod adlı İlyas Şahin
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan FETÖ'nün üste düzey yöneticileri ABD ve Almanya başta olmak üzere, dünyanın birçok noktasında kimlikleri saklayarak yeniden organize olma çabasındalar. Ancak birçoğu adeta sobelenmiş durumda. Bu isimlere son olarak FETÖ'nün Türkiye yargı imamı 'Kartal' kod adlı İlyas Şahin eklendi. Şahin, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı Pensilvanya eyaletinde açtığı dondurmacı dükkânında görüntülendi. Şahin, 7 Şubat MİT kumpası soruşturmasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den sonra 2'nci sırada yer alıyor.
Firari FETÖ'cüler Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi ve Çetin Özgür'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim yurt dışına saklandıkları inlerinde görüntülendi. Örgüt içinde sözde 'adalet bakanı' konumunda bulunan ve örgütün Türkiye yargı imamı olan 'Kartal' kod adlı İlyas Şahin ABD'de ortaya çıktı.
VİLLADA OTURUYOR
MİT'e yönelik kumpastan sonra, 2014'te ABD'ye firar eden İlyas Şahin'in, ABD'de hangi eyalette saklandığı sır gibi gibi saklanıyordu. Örgüt içinde dahi kimseyle pek görüşmeyen Şahin'in, Pensilvanya Lancaster şehrinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, 17601 adresinde ailesiyle birlikte yaşadığını tespit etti. Şahin 2018'den beri 120 metrekarelik iki katlı 3+1 villada oturuyor. Aylık 1750 dolar civarında kira ödüyor.
ÜÇ DÜKKÂNI VAR
Evinden saat 11.00 sıralarında özel aracıyla yola çıkıp Lancaster şehrinin en büyük AVM'si olan Park City Center'a giden Şahin, AVM'de işlettiği "SKY Line" adlı dondurmacı dükkânında görüntülendi. Bir zamanlar yüksek yargı dahil birçok yargı kurumunu emir komuta zinciri içinde yöneten Şahin'in şapkasını takıp dondurma tezgâhının başına geçtiği anlar objektiflere yansıdı.
Şahin'in 15 Mayıs 2022'de kurduğu dondurmacının yanı sıra biri Austin 5 adlı tekstil giyim mağazası, diğeri oyun salonu ve hediyelik eşyaların satıldığı 2 ayrı dükkânı daha bulunuyor. Şahin'in "SKYLINE BUSSINCESS LLC" adlı tekstil ve hediyelik eşya şirketini eşi Ayşe Şahin'le birlikte kurduğu, "SPACECRAFT AIRSOFT LLC" adlı oyun salonunu da eşinin üstüne yaptığı belirtildi.
MAVİ KATEGORİDE YER ALIYOR
İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'Mavi' kategoride olan ve kırmızı bültenle aranan Yargıtay 11. Ceza Dairesi eski üyesi Şahin hakkında, darbe teşebbüsünden örgüt üyeliği ve yöneticiliğine kadar çok sayıda açılmış dava ve soruşturma bulunuyor.
TALİMATI ELEBAŞINDAN ALDI
İlyas Şahin, 7 Şubat MİT kumpasının iddianamesinde, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra gelerek 2 numaralı şüpheli pozisyonunda bulunuyor. Şahin, MİT mahrem yapılanmasının imamı firari Murat Karabulut tarafından detaylıca planlanan kumpas için, elebaşı Gülen'den talimat almak için 20 Ocak 2012'de TK11 sefer sayılı uçakla İstanbul'dan ABD'ye uçtu.
PROVASINI BİLE YAPTIRDI
Şahin 10 gün sonra tekrar Atatürk Havalimanı üzerinden yurda döndü ve kumpas için harekete geçti. Şahin'in elebaşından aldığı talimat sonrası 2-3-4 Şubat 2012 tarihlerinde, Ankara Kızılcahamam'da MİT, emniyet ve yargıdaki mahrem imamların katıldığı kapsamlı toplantılar gerçekleştirerek kumpas kapsamında gözaltı kararı verilen MİT görevlilerine sorulacak soruların provasını bile yaptırdığı belirtildi.
SELEFİ İLE AYNI SEKTÖRDE
Şahin, örgüt içerisinde yerine geçtiği örgütün eski Türkiye yargı imamı Ahmet Can gibi dondurma sektörüne girdi. Firari Ahmet Can ise Dallas'ta dondurmacı dükkânı işletiyor.
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