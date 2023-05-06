Yenikapı Miting Alanı'ndan 1.5 kat daha büyük! "Yüzyılın Mitingi" yarın: Başkan Erdoğan İstanbullularla buluşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla saat 16.00'da başlayacak "Yüzyılın Mitingi" öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi"nde tarihi fotoğraf için adeta seferberlik ilan etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, vatandaşların davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıyor. Dev miting için alana giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar tamamlandı. Sahne kurulumu bitti ve sahneye ve alana dev ekranlar ile ses sistemleri yerleştirildi. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.
Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1.5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
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