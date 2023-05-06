Bakan Kurum'dan İstanbul halkına müjde: En kısa sürede anahtar teslim!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ataşehir’de düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türk Yüzyılı'na emin adımlarla ilerlediğimiz vurguladı. Miting sırasında 8 ayrı projeden bahseden, Bakan Kurum “Ataşehir'de Şerifali Çiftliğinde toplamda bin 442 konutun,121 dükkânın 2 sosyal tesisin ve 1 camimizin yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede de Ataşehir'de yaşayan kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz" dedi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirilen yeni dönemde, muasır medeniyetler seviyesinde bir Türkiye için duyurulan milli projelerin ardı arkası kesilmiyor. El birliği ile güçlü bir Türkiye adına çalışmalarını sürdüren AK Parti heyeti de durmak bilmiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Bakan Kurum, Ataşehir'de düzenlenen miting sırasında İstanbullu vatandaşlara müjdeli haberler verdi.
Bakan Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak ve yapılmakta olan 8 projeye yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamalarında yer alan satır başları şu şekilde:
65 MİLYARLIK YATIRIM
Bakan Kurum, "Sizlerle biliyorsunuz, 21 yıllık davamızın eser siyasetimizin şahlandığı bakın son 1 ayda buradayım. Deprem bölgesindeydik. 55 gün orada kaldık ve buraya geldik. Şu 1 ayda 30 günde yüzlerce esere hizmete, yatırıma imza attık. Bunların en büyüğüyse hemen yanınızda İstanbul Finans Merkezi'dir. 65 milyar liralık yatırım. Buradaki çocuklarımız çalışacak. Türkiye Yüzyılı'nın ekonomisinin kalesi olacak. Ekonominin ticareti kalbi, Ataşehir'de atacak. Ataşehirimiz, şanına yaraşır, eserlere kavuşur. Gittik, orada kardeşlerimizle beraberdik. Yeni Sahra'da, Barbaros'ta sorunları çözdük. Dönüşümü başlatacağız dedik. Akşam orada rezerv alan ilanıyla ilgili hemen kararımızı aldık. Şu an orada vatandaşımız ister kendisi, isterse devletimizin desteğiyle dönüşüme giriyor. Dedik ki Emlak Konut garantisiyle isterseniz el ele verelim, dönüştürelim dedik. Gittiğimiz gün yaptık bunu. Milletimizin duasını aldık. Kardeşlerimizin duasını aldık. Bugün yine Ataşehir'e yepyeni müjdelerle geldik. Güzel haberlerle geldik." açıklamasını yaptı.
"MEVLÂNÂ VE MİMARSİNAN MAHALLELERİNDE 218 HEKTARLIK ALANI REZERV YAPI ALANI OLARAK BELİRLEDİK"
"Tek tek müjdelerini sıralayan Bakan Kurum, Bir; Ataşehir'de Şerifali Çiftliğinde toplamda bin 442 konutun,121 dükkânın 2 sosyal tesisin ve 1 camimizin yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede de Ataşehirli kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz. imdiden hayırlı uğurlu olsun. İki; Yeniçamlıca, Mevlânâ ve Mimarsinan mahallelerinde 218 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. Bu alanda yeni imar planlarını hazırlamaya başladık. Vatandaşlarımızın imar problemlerini çözeceğiz. Bunun sözünü sizlere veriyoruz. Ataşehirli kardeşlerimize veriyoruz" dedi.
"43 HEKTARLIK ALANI REZERV YAPI ALANI OLARAK PLANLADIK"
Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "İçerenköy'de donatı alanları üzerinde bulunan riskli yapıları bir an önce dönüştürmek için 43 hektarlık alanı Rezerv Yapı Alanı olarak belirledik. Bu alanda vatandaşlarımızın imar haklarını koruyacak şekilde plan notu ilavesi yaptık. Böylelikle sizlerle, hep birlikte, Ataşehirimizde de yüzyılın dönüşümüne hız kazandıracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Dördüncü Örnek Mahallemizi unutur muyuz? Burada da; rezerv yapı alanlarında 300 ailemizin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduk. Bu alanda, kalan 65 taşınmazın da satış işlemlerine devam ediyoruz. En kısa sürede bu satışları da tamamlayıp; mülkiyete dair tek bir problem bırakmayacağız, vatandaşımızın hayalini gerçekleştireceğiz."
"ESATPAŞA MAHALLESİ'NDE 270 AİLENİN MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜME ULAŞTIRDIK"
İnönü Mahallesi'nde de rezerv alanı olarak belirlediklerini belirten Bakan Kurum, "Yine İnönü Mahallesi'nde bir rezerv alan belirledik ve imar planlarına not ilavesini yaptık. Böylelikle buradaki parsellerin imardaki emsal haklarını kesintisiz bir şekilde koruduk. Esatpaşa Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanlarında 270 ailenin mülkiyet sorunu çözüme ulaştırdık. Bu alanda kalan 95 adet taşınmazın satış işlemlerine devam ediyoruz. En kısa sürede bu satışları da tamamlayıp; bölge halkımızın imar sorunlarını çözüme ulaştıracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Barbaros mahallemizde 3 de 2 çoğunluğu sağladık; toplam 112 yapının olduğu alanı rezerv yapı alanı ilan ettik. Dönüşüm sürecine devam ediyoruz. Evlatlarımızın, milletimizin, Ataşehirli kardeşlerimizin ne kadar derdi ne kadar sıkıntısı varsa çözmeye devam edeceğiz. Ataşehir, İnönü, Kayışdağı, İçerenköy mahallelerinde, geçen günlerde söz verdiğimiz gibi rezerv alan ilan ettiğimiz 632 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak plan değişikliğini onayladık. Tüm projelerimiz, çözümlerimiz, yatırımlarımız Ataşehirimize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
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