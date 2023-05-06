Bakan Kurum’dan İstanbul halkına müjde: En kısa sürede anahtar teslim!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' olarak nitelendirilen yeni dönemde, muasır medeniyetler seviyesinde bir Türkiye için duyurulan milli projelerin ardı arkası kesilmiyor. El birliği ile güçlü bir Türkiye adına çalışmalarını sürdüren AK Parti heyeti de durmak bilmiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Bakan Kurum, Ataşehir'de düzenlenen miting sırasında İstanbullu vatandaşlara müjdeli haberler verdi.

Bakan Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak ve yapılmakta olan 8 projeye yönelik açıklamalarda bulundu.