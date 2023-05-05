Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık’ın FETÖ kumpası olduğunu geç de olsa anladı! 10 yıl sonra gelen itiraf! Tavır değişikliğinin arkasında ne var?

ŞİMDİ M İ AKLINA GELDİ?

Bu akşam da bir TV kanalında canlı yayına çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine söz konusu iddialarıyla ilgili gelen soruya şaşkına çeviren bir cevapla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, "17/25 Aralık Süreci'nde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." ifadelerini kullandı. FETÖ'ye işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun "itiraf" niteliğindeki sözleri dikkat çekti.

FETÖ'NÜN BÜYÜK KUMPASI: 17/25 ARALIK

17/25 FETÖ kumpası ile Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe operasyonları gerçekleştirilmiş ve FETÖ'nün emniyet ve yargı yapılanması Türkiye'ye bir yol çizmek ve ülkenin istikametini dizayn etmek için harekete geçmişti. FETÖ tarzı sahte ses kayıtları, iftira ve belgeler ile hükümet düşürülmek istenmişti.

KILIÇDAROĞLU SAHTE KAYITLARI MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIMIŞTI

İşte o günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevzubahis sahte kayıtları canhıraş bir şekilde savunarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef almaktan geri durmamıştı. Kılıçdaroğlu, tam da bugün iftira olduğunu itiraf ettiği o kayıtları Meclis kürsüsü dahil her fırsatta gerçekmiş gibi Türk halkına pazarlamıştı.

DÜN BAŞKA BUGÜN BAŞKA!

Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili gündeme gelen olası kayıtlar hakkında "FETÖ yöntemi, 17/25 Aralık Süreci'nde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar" demesi dikkat çekti ve hayli ilginç bulundu.

BAY KEMAL'İN KORKTUĞU GERÇEK NE?

Kılıçdaroğlu'nun bu "U dönüşü" sosyal medyada da gündem oldu. Bazı Twitter kullanıcıları zamanlamanın manidarlığına dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkmasından korktuğu ve ön aldığı bir şeyler mi var?" yorumlarında da bulunuldu.