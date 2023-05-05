Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğunu geç de olsa anladı! 10 yıl sonra gelen itiraf! Tavır değişikliğinin arkasında ne var?
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında bazı ses kayıtlarının ortaya atılacağını söyleyen Bay Kemal 17/25 Aralık kumpasını örnek vererek “17/25 Aralık sürecinde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar.” ifadelerini kullandı. Bunu yaparken FETÖ'yü işaret eden Kılıçdaroğlu o dönemde ses kayıtlarını sahiplenmiş ve üzerinden uzun süre siyaset yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı "Ortaya çıkmasından korktuğu ve ön aldığı bir şeyler mi var?" sorusunu da akıllara getirdi. İşte detaylar...
Türkiye adım adım tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken yurt dışında oy kullanım işlemleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin belirleneceği bu seçim süreci ise Türk siyasi tarihinin en kirli ve şaibeli pazarlıklarına sahne oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu herkes tarafından bilinen ve bu yönde hiçbir zaman aksi cümleler kurmayan HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti.
KİRLİ PAZARLIĞI GİZLEME ÇABASI
Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası Kandil'in partisi HDP'ye ne vadedildiği ise her iki parti tarafından ara ara itiraf edilse de net şekilde dillendirilmiyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'SAHTE KAYIT' HASSASİYETİ!
Öte yandan CHP Genel Başkanı ve HDP destekli 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde seçimlerden önce kendisiyle ilgili bir takım kayıtların ortaya çıkabileceğini ifade etti ve itibar edilmemesini savundu. Kamuoyu tarafından da Kılıçdaroğlu'nun bir anda böyle bir konuyu alelacele gündeme getirmesi ilginç bulundu.
ŞİMDİ M İ AKLINA GELDİ?
Bu akşam da bir TV kanalında canlı yayına çıkan Kılıçdaroğlu, kendisine söz konusu iddialarıyla ilgili gelen soruya şaşkına çeviren bir cevapla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, "17/25 Aralık Süreci'nde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar." ifadelerini kullandı. FETÖ'ye işaret etti. Kılıçdaroğlu'nun "itiraf" niteliğindeki sözleri dikkat çekti.
FETÖ'NÜN BÜYÜK KUMPASI: 17/25 ARALIK
17/25 FETÖ kumpası ile Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe operasyonları gerçekleştirilmiş ve FETÖ'nün emniyet ve yargı yapılanması Türkiye'ye bir yol çizmek ve ülkenin istikametini dizayn etmek için harekete geçmişti. FETÖ tarzı sahte ses kayıtları, iftira ve belgeler ile hükümet düşürülmek istenmişti.
KILIÇDAROĞLU SAHTE KAYITLARI MECLİS KÜRSÜSÜNE TAŞIMIŞTI
İşte o günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevzubahis sahte kayıtları canhıraş bir şekilde savunarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef almaktan geri durmamıştı. Kılıçdaroğlu, tam da bugün iftira olduğunu itiraf ettiği o kayıtları Meclis kürsüsü dahil her fırsatta gerçekmiş gibi Türk halkına pazarlamıştı.
DÜN BAŞKA BUGÜN BAŞKA!
Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili gündeme gelen olası kayıtlar hakkında "FETÖ yöntemi, 17/25 Aralık Süreci'nde de deep fake ile sahte ses kayıtları yaptılar" demesi dikkat çekti ve hayli ilginç bulundu.
BAY KEMAL'İN KORKTUĞU GERÇEK NE?
Kılıçdaroğlu'nun bu "U dönüşü" sosyal medyada da gündem oldu. Bazı Twitter kullanıcıları zamanlamanın manidarlığına dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkmasından korktuğu ve ön aldığı bir şeyler mi var?" yorumlarında da bulunuldu.
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