05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: DEAŞ'a Türkiye'de darbe! Diyarbakır merkezli 23 ile eş zamanlı operasyon

Son dakika: DEAŞ'a Türkiye'de darbe! Diyarbakır merkezli 23 ile eş zamanlı operasyon

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
ABONE OL
Son dakika: DEAŞ’a Türkiye’de darbe! Diyarbakır merkezli 23 ile eş zamanlı operasyon

Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye'de kurmak istediği yeni yapılanması çökertildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye'de kurmak istediği yeni yapılanması çökertildi.

Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı;

Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına dönük bir operasyon gerçekleşmişti. Bugün ise terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına bir operasyon yapıldı.

Diyarbakır merkezli toplam 23 ilde operasyon gerçekleştirildi. 74 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ ARANIYOR

Evlerinde aramalar da yapıldı. Yapılan aramalarda silahlar dijital veriler örgütsel dökümanlar bu operasyonda ele geçirildi. Operasyonun hala devam ettiğini söyleyebiliriz. 4 kişi hala aranıyor.

74 kişinin içerisinde sözde yönetici pozisyonunda olan kişilerin de olduğunu söyleyebiliriz. Verecekleri ifadelerle beraber operasyonun seyri daha da genişleyebilir.

Diyarbakır merkezli DEAŞ operasyonu DİYARBAKIR MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONU

DEAŞ’a Türkiye’de darbe DEAŞ'A TÜRKİYE'DE DARBE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA