Son dakika: DEAŞ'a Türkiye'de darbe! Diyarbakır merkezli 23 ile eş zamanlı operasyon
Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye'de kurmak istediği yeni yapılanması çökertildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Son dakika haberleri... Diyarbakır merkezli 23 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın Türkiye'de kurmak istediği yeni yapılanması çökertildi.
Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı;
Terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına dönük bir operasyon gerçekleşmişti. Bugün ise terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına bir operasyon yapıldı.
Diyarbakır merkezli toplam 23 ilde operasyon gerçekleştirildi. 74 şüpheli gözaltına alındı.
4 KİŞİ ARANIYOR
Evlerinde aramalar da yapıldı. Yapılan aramalarda silahlar dijital veriler örgütsel dökümanlar bu operasyonda ele geçirildi. Operasyonun hala devam ettiğini söyleyebiliriz. 4 kişi hala aranıyor.
74 kişinin içerisinde sözde yönetici pozisyonunda olan kişilerin de olduğunu söyleyebiliriz. Verecekleri ifadelerle beraber operasyonun seyri daha da genişleyebilir.
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