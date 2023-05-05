05 Mayıs 2023, Cuma
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Doğu’nun incisi Van yatırımlarla parladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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Doğu’nun incisi Van yatırımlarla parladı

Türkiye’nin Doğu’ya açılan kapısı Van, teröre vurulan darbeyle huzura kavuştu. Trafikten çevreye, yaşam alanlarından barınmaya milyarlarca liralık yatırım yapıldı

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