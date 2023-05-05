CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

İLLER BANKASINA ÇAMUR ATMIŞTI

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, toplanan vergiler üzerinden Belediyelere her ay ödeme yapan İller Bankasının, kasten CHP'li Belediyelere daha az ödeme yaptığını ileri sürerek adeta çamur atmış ve sırf bu nedenle Belediye personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını açıklamıştı.

