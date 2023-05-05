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CHP'den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın yakın bir akrabasını belediyede işe aldığı ortaya çıktı. Eşi Berat Subaşı'nın yakın akrabası olduğu öğrenilen ve İstanbul'da yaşayan Orçun Y. Bilecik Belediyesi Basın biriminde işe başladı. Subaşı geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, İller Bankasının CHP'li Belediyelere daha az ödeme yaptığını ileri sürmüş ve belediye çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlandıklarını belirtmişti.

Belediyedeki büyük rüşvet soruşturmaları sonrasında göreve gelen ve "Rüşvetin izlerini sileceğim. Adaletli ve adil bir yönetim sergileyeceğim" diyen Subaşı'nın eşe dosta yaptığı kıyakların sonu gelmek bilmiyor.

CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

Bilecik Belediyesinde yaklaşık 9 ay önce, CHP'li isimlerin eş ve akrabalarını belediyede işe aldığı öğrenilen, diğer yandan da, belediyenin yemek tedarik işlerini, eşinin sahip olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ye verdiği ortaya çıkan CHP'li Başkan Melek Mızrak Subaşı, bir skandala daha imza attı.

CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

Eşi Berat Subaşı'nın İstanbul'da yaşayan yakın bir akrabası olan Orçun Y'yi, Bilecik Belediyesinde işe alan Subaşı, akrabasını Belediyenin Basın biriminde işe başlattı.

CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

BELEDİYENİN TÜM KAYNAKLARI CHP'LİLERE AKIYOR
Melek Mızrak Subaşı'nın daha önce de CHP'li isimlere, akrabalarına ve yakın arkadaşlarına yaptığı kıyakları ortaya çıkmıştı.


CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün öz yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe alan Melek Mızrak Subaşı, diğer yandan CHP'li Vekil Yaşar Tüzün'ün Reklam Şirketi işleten bir diğer yeğenine de 5 Milyon TL'lik reklam ve tanıtım işi verdiği ortaya çıkmıştı.

CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

Ayrıca CHP'li Subaşı'nın, eşine ait olan Subaşı Yemek Sanayi şirketine de, Bilecik'in kurtuluş gününde dağıtılan 5 Bin kişilik yemek işini verdiği ortaya çıkmıştı.


CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

Melek Mızrak Subaşı, son olarak eşinin akrabası olan ve İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Orçun Y.'yi de Belediyede işe aldığı anlaşıldı.

CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

İLLER BANKASINA ÇAMUR ATMIŞTI
Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, toplanan vergiler üzerinden Belediyelere her ay ödeme yapan İller Bankasının, kasten CHP'li Belediyelere daha az ödeme yaptığını ileri sürerek adeta çamur atmış ve sırf bu nedenle Belediye personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını açıklamıştı.

CHP’den akraba kıyağı! Melek Mızrak Subaşı belediyenin parasını eşe dosta dağıtıyor

Subaşı Bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise yine bir akrabaya kıyakla gündeme gelmesi şaşkınlık yarattı.

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