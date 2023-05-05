Mega projelerden ekonomiye büyük katkı: 7 yılda 300 milyar dolar
Son dönemde devreye alınan başta enerji ve savunma olmak üzere yeni projelerin 2030‘a kadar ekonomiye 300 milyar dolara yakın katkı sağlayacağını belirten Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, “Dışardan para aramaya gerek yok” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün "40 güne, 40 yılın işini sığdırdık" şeklinde özetlediği dev hamlelerin ekonomiye 2030 yılına kadar sağlayacağı katkı Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na damga vurdu. Savunma sanayisinden ulaşıma, sağlıktan finansa, çalışma hayatından teknolojiye, doğalgazdan petrole pek çok alanda son dönemde hayata geçirilen projeler cari dengeye birikimli olarak 2023- 2030 yılları arasında 289 milyar dolarlık katkı sağlayacak.
CARİ DENGE İYİLEŞECEK
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Bu yılın geri kalanının cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacağını vurgulayan Kavcıoğlu, "Enerji fiyatları ve altın ithalatındaki normalleşmeye ek olarak küresel talepteki toparlanmanın sürmesinin ihracat üzerindeki etkileriyle birlikte dış ticaret dengesinde yıllık bazda iyileşme bekleniyor. Turizm gelirlerinin güçlü seyri sonucunda yılın ikinci yarısında cari dengenin korunacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak, mevcut değerlendirmelerimize göre yüksek teknoloji, enerji, yer altı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte, 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimli olarak yaklaşık 289 milyar dolar katkı sağlanacağı tahmin ediliyor" diye konuştu.
TEKNOLOJİDEN 102 MİLYAR DOLAR
Enflasyon Raporu'nda yer alan sunuma göre Karadeniz gazı, petrol, bor karbür ve nadir toprak elementleri keşfi ile üretiminin geliştirilmesi 81 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Nükleer enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yerli enerji üretim kapasitesinin artırılması ile 44 milyar dolar sağlanacak. Elektrikli araç, batarya ve savunma sanayisine yönelik adımların 2030'a kadar ekonomiye katkısının 102 milyar dolar olması bekleniyor. Turizm gelirlerindeki artışın ise cari fazla kapasitesini 62 milyar dolar pozitif etkilemesi bekleniyor.
KALICI FİYAT İSTİKRARI
Türkiye'nin şu anda 2030'a kadar 300 milyar dolara yakın cari dengeye katkı sağlayacak bir kaynak oluşturduğunu belirten Kavcıoğlu, "Cari dengeyi ikinci yarıdan itibaren sağlıyoruz. Cari dengeyi sağladığımızda Türkiye kalıcı olarak fiyat istikrarını sağlamış olacak ve enflasyon tahminlerini gerçekleştirecektir. Bu yıldan itibaren de yansıma başlayacak. En önemlisi Karadeniz doğal gazının hane halkında kullanılmaya başlanması. Aynı dönemde turizm sektörünün katkısı da 60 milyar doların üzerinde olacak" dedi.
PARA ARAMAYA GEREK YOK
Döviz kuruyla ilgili asılsız haberlere rağmen KKM'de istikrarın devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, "Merkez Bankası rezervleriyle güçlü, buradan kimseye ekmek çıkmaz. Şu an uygulamaya giren yatırımlarla 2030 sonuna kadar 500 milyar dolar bütçeye girecek. Hiçbir yerden para aramaya gerek yok" dedi.
TAHMİN DEĞİŞMEDİ
Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, 2023 tahminini ise yüzde 8.8 seviyesinde tuttu. Banka, 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 22'den 27.9'a yükseltti. Kavcıoğlu, enflasyonun hız kestiğini, bunda kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu belirtti.
İKİLİ KUR SİSTEMİ YOK
Küresel ekonomideki krizlere karşın, enflasyon ve faizlerin 10 yıllardır düşük seyrettiğini ifade eden Kavcıoğlu, kamu açıkları, merkez bankası bilançolarının hızla genişlediği dönemin, salgın sonrası şokların enflasyon etkileriyle birlikte sona erdiğini söyledi. Kur korumalı mevduata ilişkin bir sıkıntı görmediklerini belirten Kavcıoğlu, ikili kur sisteminin olmadığının altını çizdi. Kavcıoğlu, "Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir, bu bazen açılır, bazen kapanır" diye konuştu.
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