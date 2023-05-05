Mega projelerden ekonomiye büyük katkı: 7 yılda 300 milyar dolar

PARA ARAMAYA GEREK YOK

Döviz kuruyla ilgili asılsız haberlere rağmen KKM'de istikrarın devam ettiğini belirten Kavcıoğlu, "Merkez Bankası rezervleriyle güçlü, buradan kimseye ekmek çıkmaz. Şu an uygulamaya giren yatırımlarla 2030 sonuna kadar 500 milyar dolar bütçeye girecek. Hiçbir yerden para aramaya gerek yok" dedi.

TAHMİN DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, 2023 tahminini ise yüzde 8.8 seviyesinde tuttu. Banka, 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 22'den 27.9'a yükseltti. Kavcıoğlu, enflasyonun hız kestiğini, bunda kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu belirtti.

İKİLİ KUR SİSTEMİ YOK

Küresel ekonomideki krizlere karşın, enflasyon ve faizlerin 10 yıllardır düşük seyrettiğini ifade eden Kavcıoğlu, kamu açıkları, merkez bankası bilançolarının hızla genişlediği dönemin, salgın sonrası şokların enflasyon etkileriyle birlikte sona erdiğini söyledi. Kur korumalı mevduata ilişkin bir sıkıntı görmediklerini belirten Kavcıoğlu, ikili kur sisteminin olmadığının altını çizdi. Kavcıoğlu, "Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir, bu bazen açılır, bazen kapanır" diye konuştu.