05 Mayıs 2023, Cuma
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İyi Partili başkandan bir skandal daha: 3 yıl hapsi istendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2023
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İyi Partili başkandan bir skandal daha: 3 yıl hapsi istendi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, skandallarının ardı arkası kesilmeyen İyi Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

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