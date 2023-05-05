Fatih Erbakan’dan 7’li koalisyona eleştiri: Türkiye’nin bölünmesine yol açmak büyük İsrail planına destek olmak demektir

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE YOL AÇMAK BÜYÜK İSRAİL PLANINA DESTEK OLMAK DEMEKTİR"

"CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır'da açıklama yapıyor, 'HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tam olarak kabul ettik ve ittifak protokolümüze de yazdık' diyor." ifadesini kullanan Erbakan, şöyle devam etti:

"HDP'nin tutum belgesinde, 'daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük için yerinden yönetime, yerelden yönetime geçilmesi gerekir'. Ne demek bunun manası. Özerklik demek, Selahattin Demirtaş'ın söylediği eyalet sistemi demek, Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Bunun olması Kürt kardeşimizin de Türklerin de felaketidir. Kürt kardeşimizin faydasına bir olay değil. Erbakan hocamız bunu 50 sene anlattı. Bu büyük İsrail planının uygulanmasıdır. 'Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Irak'tan Kürt bölgelerini kopartalım, Kürtler'in refahı, huzur ve barışı, hürriyeti, selameti için değil, o kopardığımız bölgeleri büyük İsrail'e yem yapalım', asıl maksat bu. 7'li masa, 'eyalet sistemini, özerkliği, yerinden yönetimi biz kabul ettik' diyor. Bunların iktidara gelmesine vesile olmak, Türkiye'nin bölünmesine yol açmak ve asıl olarak büyük İsrail planına destek olmak demektir. Allah muhafaza buyursun. Bu 7'li masayı destekleyenler kim? PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, FETÖ'nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler. Öyleyse 'bunlar bu 7'li masayı destekliyorsa bizim bunun karşısında olmamız gerekir' dedik ve Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık."

"CHP ZİHNİYETİNİN EKONOMİYİ DÜZELTTİĞİNİ HİÇ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Fatih Erbakan, ekonomik sıkıntılara değinerek, "Siz bu ülkenin tarihinde CHP zihniyetinin iktidar olup da ekonomiyi düzelttiğini hiç gördünüz mü? CHP zihniyetinin iktidar olduğu zamanda ya kıtlık ya devalüasyon ya ekonomik kriz olur, başka bir şey olur mu? Ekonomiden dem vuruyorlar, vatandaşın hassas karnına dokunuyorlar, kendilerince ama deva bunlarda değil ki. Şimdi nasıl çözeceksin dendiğinde 'İngiltere'den 300 milyar dolar daha borç getireceğim' diyor. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen '300 milyar dolar daha üstüne borç getireceğim' diyorsun. Bu borcun faizi, geri ödemesi gene bu milletin sırtına yüklenecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Erzurum milletvekili adayları tanıtıldı.

Programa, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhur İttifakı'nın parti yetkilileri ile çok sayıda partili katıldı.