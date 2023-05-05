Selahattin Demirtaş'a selam söyleyen İmamoğlu 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu: Saçma sapan...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Denizli'de yaptığı konuşmada vatandaşların astığı 'Denizli vatanı böldürmez' afişlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İmamoğlu, "Yolda gelirken binaların duvarlarında ‘Denizli Vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler asanları görüyorum." şeklinde konuştu. İmamoğlu, PKK elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na gelen destek açıklamalarına ise hiçbir ses çıkarmamıştı.
HDP'nin de içinde yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Açık hava toplantısında söz alan İmamoğlu, konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti.
SAÇMA SAPAN AFİŞLER OLARAK NİTELENDİRDİ!
Yolda gelirken gördüğü afişlere atıf yapan İmamoğlu, "Binaların duvarlarında 'Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum. şeklinde konuştu.
"MİLLİYETÇİLİĞİMİ KİMSE ÖLÇEMEZ"
Kendisinin milliyetçi olduğunu savunan İmamoğlu, "Allah aşkına benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki mitingde açılan Selahattin Demirtaş posterine kayıtsız kalamayarak kendisine selam göndermişti. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.
PKK ELEBAŞLARININ DESTEKLERİNDEN RAHATSIZ OLMADI
CHP'li Ekrem İmamoğlu, terör örgütü elebaşlarının 7'li koalisyona ve Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarına ise hiçbir tepki göstermemişti. PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimlerinden Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek açıklamalar geliyor.
MURAT KARAYILAN
Teröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek mesajı verirken, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." ifadelerini kullandı. İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini söyleyen Karayılan, "Önder Apo'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.
MUSTAFA KARASU
Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyledi. Karasu, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır" dedi. Eli kanlı PKK'lı terörist Mustafa Karasu'nun muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İyi Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekti.
DURAN KALKAN
Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
BESE HOZAT
Eli kanlı elebaşı Bese Hozat, HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'yi masumlaştıran ve demokratik bir oluşum gibi göstermeye çalışırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
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