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Haberler Galeri Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam eden AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir mitinge daha hazırlanıyor. Bu kapsamda AK Parti'nin 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştireceği mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak. Böylelikle seçim arifesinde İzmir ve Ankara'da büyük heyecana sahne olan miting serisi İstanbul ile sürecek. Burada Başkan Erdoğan seçime damga vuracak kritik mesajlar verecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2023 17:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 17:54
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Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

AK Parti'nin İzmir ve Ankara mitingleri büyük bir coşkuya sahne oldu.

7'den 70'e vatandaşların hınca hınç doldurduğu miting alanlarında Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlara hitap etti. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya mesaj verdi.

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Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

"İSTANBUL 'YÜZYILIN MİTİNGİ'NE HAZIRLANIYOR"

AK Parti şimdi de İstanbul'da 'Yüzyılın Mitingi'ne hazırlanıyor.

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Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

İstanbul Teşkilatı, her seçimde olduğu gibi yine milyonları, Başkan Erdoğan ile buluşturacak.

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Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak.

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Tarihi 14 Mayıs seçimi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da ‘yüzyılın mitingi’

Yüzyılın Mitingi için tarihi katılım beklendiğinden, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacak.