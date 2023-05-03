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3 ilde FETÖ operasyonu! Sınav fareleri için düğmeye basıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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3 ilde FETÖ operasyonu! Sınav fareleri için düğmeye basıldı

Ankara merkezli yürütülen operasyon kapsamında 3 ilde askeri okul sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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