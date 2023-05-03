İBB çalışanlarından zam tepkisi! İşçileri unutup şehir şehir dolaşan Ekrem İmamoğlu'na karşı Boğaz'da sirenli eylem
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları'nda toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle başlatılan "düdük çalma" eylemi bugün de sürüyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir" sözüne rağmen işçilere çok düşük zam teklif ettiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'ye bağlı vapurlarda, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine başlatılan "düdük çalma" eylemi sürüyor.
Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan düdük çalma eylemi devam ediyor.
İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük çalma eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlarda, bugün de 09.15'te bir dakika boyunca düdük çalındı.
Kadıköy'deki Bostancı iskelesinde Adalar Hattında çalışan Şehir Hatları vapurlarında da düdük çalma eylemi gerçekleştirildi.
İskeleye yanaşan Barış Manço vapurunda da saat 9.15'te düdük çalındı.
Vapur ve iskele personeli alkışlayarak düdük çalma eylemine destek verdi.
İMAMOĞLU SÖZÜNÜ KENDİ İŞÇİSİNE TUTMADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir" sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek ilk olarak 28 Nisan itibarıyla vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un birçok noktasından duyuldu.
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