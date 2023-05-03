İBB çalışanlarından zam tepkisi! İşçileri unutup şehir şehir dolaşan Ekrem İmamoğlu’na karşı Boğaz’da sirenli eylem

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ KENDİ İŞÇİSİNE TUTMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bir ailenin geçinmesi için en az 30 bin TL alması gerekir" sözünün çok altında zam teklif edildiğini belirterek ilk olarak 28 Nisan itibarıyla vapurlarda siren çalma eylemi gerçekleştirdi. Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un birçok noktasından duyuldu.

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