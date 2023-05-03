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Son dakika | Suriye ile normalleşme adımları! Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama! Tarih verdi

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Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Son dakika | Suriye ile normalleşme adımları! Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik açıklama! Tarih verdi

Son dakika haberi...Suriye ile normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs’ta olabilir.” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Sığınmacıların insani bir şekilde dönmesi gerekiyor" dedi. Sudan'da yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle Türk elçiliği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, başkent Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını düşündüklerini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'daki anıt provokasyonunun ardından Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatıldığını açıkladı.

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