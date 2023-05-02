Meclis Denetim Raporu’nda ortaya çıktı: İBB borçlanma kapasitesini 20 milyar TL aştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) borç bataklığına sürükleniyor. İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste açıklanan Meclis Denetim Raporu 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon TL ve İETT ile İSKİ dahil konsolide bütçesi 318 milyar 848 milyon TL olan İBB'nin 2022 yılında borçlanma stokunu 20 milyar 575 milyon 698 bin 203, 46 TL aştığı tespit edildi.

CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENİYOR

Raporda, belediyenin 31 Aralık 2019 tarihinde toplam borcunun 30 milyar 858 milyon 845 bin 728 TL olan borcu, CHP'li yönetim tarafından 31 Aralık 2020'de 43 milyar 402 milyon 795 bin 786, 34 TL'ye çıkartıldığı, bu miktarın 31 Aralık 2021'de 57 milyar 602 milyon 11 bin 466,76 TL'ye yükseltildiği tespit edildi.