Meclis Denetim Raporu'nda ortaya çıktı: İBB borçlanma kapasitesini 20 milyar TL aştı!
İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste açıklanan Meclis Denetim Raporu’nda, İBB’nin borç bataklığına sürüklendiği ortaya çıktı. Buna göre, 2022 yılında 61 milyar 499 milyon 723 bin 807,96 TL olan borçlanma üst sınırını yüzde 33,45 oranında aştı. 31 Aralık 2022 tarihinde İBB’nin borcu 82 milyar 75 milyon 422 bin 11,42 TL olarak gerçekleşti. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) borç bataklığına sürükleniyor. İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından mecliste açıklanan Meclis Denetim Raporu 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon TL ve İETT ile İSKİ dahil konsolide bütçesi 318 milyar 848 milyon TL olan İBB'nin 2022 yılında borçlanma stokunu 20 milyar 575 milyon 698 bin 203, 46 TL aştığı tespit edildi.
CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLENİYOR
Raporda, belediyenin 31 Aralık 2019 tarihinde toplam borcunun 30 milyar 858 milyon 845 bin 728 TL olan borcu, CHP'li yönetim tarafından 31 Aralık 2020'de 43 milyar 402 milyon 795 bin 786, 34 TL'ye çıkartıldığı, bu miktarın 31 Aralık 2021'de 57 milyar 602 milyon 11 bin 466,76 TL'ye yükseltildiği tespit edildi.
Raporda, İBB'nin 31 Aralık 2022'deki borcu ise 82 milyar 75 milyon 422 bin 11,42 TL olarak hesaplandı. Bu borcun ise yasada ön görülen 'Büyükşehir belediyelerinin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin bir buçuk katı olarak uygulanır' maddesinin de ihlal edildiği gözler önüne serildi.
Raporda İBB'nin 2022 yılında borçlanma üst sınırının 61 milyar 499 milyon 723 bin 807,96 TL olması gerekmesine rağmen bu miktarın yüzde 33,45 oranında aşıldığı hesaplandı. Raporda şu ifadelere yer verildi: "İBB'nin 2022 yılı için kanunla belirlenen borç stoku üst limiti 61 milyar 499 milyon 723 bin 807,96 TL iken, mevcut borç stok tutarının 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle 82 milyar 75 milyon 422 bin 11,42 TL olarak gerçekleştiği ve 5393 sayılı kanunun 68/d maddesinde belirlenen yasal sınırını 20 milyar 575 milyon 698 bin 203, 46 TL aşıldığı tespit edildi."
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