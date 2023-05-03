03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliği açıklaması: 1 Haziran'da yürülüğe girecek

Son dakika | Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliği açıklaması: 1 Haziran'da yürülüğe girecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
ABONE OL
Son dakika | Türkiye’den Finlandiya’nın NATO üyeliği açıklaması: 1 Haziran’da yürülüğe girecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın "Bir sonraki ortak mekanizma toplantısını yine Finlandiya'nın katılımıyla haziranda planlıyoruz. üçlü mekanizma, Finlandiya'nın üyeliğinden sonra da devam edecek. 1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanırsa süreç o kadar hızlı ilerler" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA