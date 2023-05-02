HaberlerGaleriBaşkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan'da panik
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan'da panik
Türkiye savunma sanayiinde tarihi gelişmelere imza atıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri bir bir hangardan çıkıyor... ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2'nin tanıtıldığı törende Milli Muharip uçağın adı 'KAAN' olarak belirlendiği duyuruldu. 'İstikbalin Yüzyılı' tanıtın programında konuşan Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında yankılandı.