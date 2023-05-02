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Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan'da panik

Türkiye savunma sanayiinde tarihi gelişmelere imza atıyor. Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri bir bir hangardan çıkıyor... ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2'nin tanıtıldığı törende Milli Muharip uçağın adı 'KAAN' olarak belirlendiği duyuruldu. 'İstikbalin Yüzyılı' tanıtın programında konuşan Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında yankılandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:13
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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan’da panik

Dünya Türkiye'nin savunma alanındaki atılımlarını gündeminden düşürmüyor. ANKA-3, HÜRJET ve ATAK-2 gibi 'İstikbalin Yüzyılı' programında tanıtılan Milli Muharip Uçak'ın adı açıklandı. Dünya medyası Başkan Erdoğan'ın sözleri ve Türk savunmasının üç yeni uçağını da gündemine taşıdı...

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan’da panik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak açıklayan biziz. Bizim iktidarımızda bunu yaptık. Son aylarda savunma sanayiinde art arda milletimizi sevince boğan müjdeler verdik. TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var, Altay tanlkımız test için silahlı kuvvetlerimize teslim edilmesi var. Gökbey helikopterin yerli motorla uçması var. İnsansız deniz aracından torpido atılması var. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan’da panik

Başkan Erdoğan "Dünyada 5. Nesil savaş uçağı üreten beş ülkenden biri olacağız. Çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3 muharip insansız savaş uçağımız da önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak. " ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan’da panik

Yunan Protothema 5. nesil Tür4k savaş uçağını 'Yunanistan'a uyarı mesajı' diyerek oluyucularına sundu. Başkan Erdoğan'ın ciddi bir tonda seçim öncesi 'Türkiye'nin milli savaş uçağının adını' KAAN olarak duyurduğunu belirten gazete, Erdoğan'ın Twitter'daki profil fotoğrafını değiştirdiğine de dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında! Yerli savaş uçağı KAAN tüm dikkatleri üzerine çektı! Yunanistan’da panik

Erdoğan'ın aynı zamanda Yunanistan'qa yeni bir uyarı mesajı gönderdiğini yazan gazete, 'Suların karşı yakasındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz' sözlerini vurguladı.