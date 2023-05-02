Şehirler farklı manzara aynı! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Afyonkarahisar'da da aradığı kalabalığı bulamadı! Miting alanında fiyasko...
Seçimler için artık son viraja girilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş miting için gittiği Afyonkarahisar'da da aradığını bulamadı. Yavaş Afyonlulara, Ankara'da yaptığı çalışmaları anlatırken miting bir fiyasko ile sonuçlandı. İkili daha önce Ardahan, Konya, Kayseri, Eruzum'da da benzer bir tablo ile karşılaşmıştı. İşte detaylar...
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru ilerlerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenlediği mitinglerde hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor.
ARKAYI BOŞ GÖRÜNCE...
Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkararahisar'a gelen Akşener, meydanın arka kısmının boş olduğunu görünce emniyet ekiplerinden bariyerlerin açılmasını istedi.
YAN BARİYER AÇILDI
"Lütfen bariyerleri açar mısınız? Ben milletimden korkacaksam batsın bu dünya" diyen Akşener'in konuşma yaptığı kürsünün karşısındaki bariyerlerin kapalı tutularak vatandaşla kendisine mesafe koyması dikkatlerden kaçmadı.
AKŞENER'İN MEYDANLARI BOMBOŞ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği mitinge ilgi az oldu. Akşener, daha sonra seçim otobüsüne binerek Afyonkarahisar'dan ayrıldı.
PARTİ BAYRAKLARI YERLERDE
Meral Akşener'in Afyonkarahisar mitinginde parti bayraklarının yerlere atılması ve Zafer Meydanında bulunan Valilik Yön tabelasının yerinden çıkarılarak atılması objektiflere yansıdı.
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