Şehirler farklı manzara aynı! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Afyonkarahisar’da da aradığı kalabalığı bulamadı! Miting alanında fiyasko...

YAN BARİYER AÇILDI

"Lütfen bariyerleri açar mısınız? Ben milletimden korkacaksam batsın bu dünya" diyen Akşener'in konuşma yaptığı kürsünün karşısındaki bariyerlerin kapalı tutularak vatandaşla kendisine mesafe koyması dikkatlerden kaçmadı.