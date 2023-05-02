Yeni Zigana Tüneli yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli’nin açılışı gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’dan Yeni Zigana Tüneli’nin açılışına yönelik A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu tünelin özelliklerini anlatırken "Tamamen yerli ve milli mühendislik teknolojileri ile üretilmiş, dünyanın mega projelerinden bir tanesi oldu.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın yeni Zigana Tüneli'nin açılışı gerçekleşecek.
Bakan Karaismailoğlu, açılışı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde yaptığı basın açıklamasında, Gümüşhane ve Trabzon illerinden geçen tünelin, güneyde Torul ile kuzeyde Maçka arasındaki yolun bir parçası olacağını, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracağını belirtti. Ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, yarın hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge iller ile buluşturacaklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım canlı yayın konuğu oldu.
Karaismailoğlu'nun, A Haber'e özel yaptığı açıklamaların, dikkat çeken satır başları şu şekilde:
"Muhteşem bir eser, artık Türkiye'de hayaller gerçeğe dönüşüyor. Dilek olay 14,5 km uzunluğunda bir tünel, toplamda 29 km'lik bir yoldan bahsediyoruz. Zigana'nın bu zorlu yolculukları artık keyfe dönüştü. 1987 yılında rahmetli Turgut Özal zamanında sadece 1800 metre ve tek tüptü, o da 1800 rakımda belirli bir zorluk altındaydı. Buraya geldiğimizde ise 1000 rakımdan 1200 rakıma çıkan bir tünel boyu, 1800 metreden 14500 metre uzunluğa çift tüp tünelden bahsediyoruz. Tamamen yerli ve milli mühendislik teknolojileri ile üretilmiş, dünyanın mega projelerinden bir tanesi oldu." dedi.
AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ
Karaismailoğlu, "Yeni Zigana Tüneli'ne bir tarafından girip öbür tarafından çıktığınızda mevsimle değişiyor. Türkiye son 21 yılda vatandaşımızı bu tarz projelere çok alıştırdı. Bunun Trabzon'da Gümüşhane'de olması Karadeniz'e lojistik anlamda çok büyük katkılar sağlayacak. Buradan Basra Körfezi Faw Limanı'na bir koridordan bahsediyoruz. Bunlar artık pazılın bir parçaları gibi yerleşiyor. Bu yola birlikte aynı zamanda Ağrı-İran Gürbulak sınır kapısına kadar konforlu bir yolculuk imkanı doğuyor. Ayrıca bu yol Erzurum-Trabzon arasında daha önce bitirdiğimiz Gümüşhane tünelleri şimdi ise Yeni Zigana Tüneli, Gümüşhane Bayburt arasındaki Vauk Tünelleri Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Tünelleri komple bir proje olarak gün yüzüne çıkıyor. Zigana Tüneli ile bağlantı yolları da bunun 22 km'si tünel, Zigana Tüneli haricinde 7 tane daha tünelimiz var. Bu projeler sayesinde, ülkemizde lojistik anlamda üretim artacak, tarımdaki ve üretimdeki bütün pazarlara ulaşım kolay olduğu için, burada tarım ve hayvancılık gelişecek. Bütün sektörlere müthiş bir etkisi olacak. Pandemi sonrası Trabzon son dönemde Turizm ile büyük bir çıkış yaptı. Burada turizmin daha çok gelişmesi ve sektörü ilerletmesi bizim açımızdan çok önemli.
"BU PROJELER OLMASA TÜRKİYE TRAFİKTE KİTLENİP KALACAKTI"
Son 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa ona göre proje yapıyoruz. Bir bölgede bir ihtiyaç varsa oranın gelişim hacmine, kalkınma planlarına orada yapılacak pek çok plana ve oranın üretim niteliklerine baktığımızda o bölgeye bir proje gerekliyse, bugünden tespit ederek projeleri planlıyoruz ve finansmanlarını uyguluyoruz. Bu Zigana Tüneli'nde de böyle, Çanakkale Tüneli'nde de böyle, Osmangazi Köprüsü'nde de böyle.
Osmangazi Köprüsü'nden geçtiğimiz Pazar günü, tam 102 bin araç geçti. Bu projenin olmadığını bir düşünsenize, bakın devlet olmak bu işte. Devlet olmak size önümüzdeki yıllarda, önümüze çıkacak projeleri önceden görüp tedbirleri alıp, yatırım yapmaktadır. O yüzden 102 bin araçlık bir kapasiteyi rahatlıkla karşılayabilecek bir proje üretiyoruz. Yapılmasaydı bu seyahatin yüzde 95'i yapılamayacak Türkiye kitlenip kalacaktı. Bakın bugün Türkiye'de 26 milyon araç var, 20 yıl önce ise sadece 8 milyon araç vardı. Bugün ise trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok daha az. Bu sonuçlar işte bu akıllı yatırımlar sayesinde gerçekleşti." dedi.
"DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKERİNDEN BİR TANESİYİZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İnşallah ülkemiz bu şekilde büyümeye devam edecek. İhracatta rekorlar kırmamız, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmamızın temel altyapısında bunlar yatıyor. Bu sağlıkta da böyle çevre şehircilikte de böyle ulaştırma yatırımlarında da böyle. İnşallah bu istikrar sürecinin bize vermiş olduğu güvenle, daha büyük mega projeler yapmaya devam edeceğiz.
Türkiye'nin dört bir yanında projeleri bitirmeye devam ediyoruz. Bugün Dışişleri Bakanımız ile görüştüm. Manavgat-Konya arasında muhteşem bir eser yeni bir ulaşım koridoru Demirkapı Tüneli'ni bitirdik.
VATANDAŞIMIZI CHP'Lİ BELEDİYELERE MAĞDUR ETMEDİK
Ordu'ya gittik Ünye-Akkuş-Niksar yolunu açtık. O kadar sayılamayacak projemiz var ki, İstanbul'da sessiz sedasız milletimizin hizmetine sunuyoruz. Adana'da köprümüzü bitirdik. CHP zihniyetinden aldık vatandaşın hizmetine sunduk. Vatandaşımızı CHP'ye mağdur etmedik, inşallah bu istikrar süreci artarak devam edecek.
Tek hedefimiz dünyada lider ülke olmak. Lider olmak için altyapımızı ve bütün sektörlerdeki yatırımlarımızı tamamlıyoruz. Üretimimiz ve istihdamız ile tarımda turizmde rekorlar kıracağız.
"HER YIL 13 BİN 100 VATANDAŞIMIZIN CANINI KURTARIYORUZ"
Türkiye planlı bir şekilde büyüyor biz bugüne kadar karayolu altyapısındaki açığımızı kapatmak için karayolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçirdik. Sonucunda da tam 29 bin km'lik yol yaptı. Bu yollar sayesinde, her yıl tam 1 milyar litre akaryakıtta tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlanıyor. Hepsini bir kenara bırakın bunların ekonomik faydalarını da bir kenara bırakın, trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Bunun karşılığı her yıl tam, 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. İşte devlet olmak budur. Devlet olmanın gerekliğini yerine getiriyoruz. Demiryolu da en önemli sektörlerimizden bir tanesi karayolu altyapımızı, havayolları altyapımızı önemli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine giriyoruz. Türkiye'de şu anda tam 3500 km hızlı tren hattımızda inşaat var. Bunun bugün ki mali değeri tam ise 30 milyar dolardır.
Büyük ve güçlü Türkiye bir taraftan dünyanın en büyük deprem afetlerinden biriyle mücadele ediyor. 24 saat vatandaşın yanında ve vatandaşın geçici ve kalıcı barınma ihtiyacını karşılamaya çalışırken, Türkiye'nin her tarafında da büyük mega projeler açıyoruz. Zigana Tüneli de bunlardan bir tanesi.
Geçtiğimiz hafta Ankara-Sivas Hattı açıldı. Muhteşem bir eser tam 405 km uzunluğunda tam 66 km'si tünel 27 km'si viyadük, bu kadar muhteşem bir eser nerede bir ihtiyaç varsa devletin projelendirip bütçesini ayırıp yapıyor. Bakın dağları vadileri yok ettik, hızlı trenle birlikte bu projeler Sivas'la kalmayacak. Erzincan, Erzurum, Kars ve Bakü'ye gidecek oradan Karadeniz'e bir koridor olacak."
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