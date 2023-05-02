Yeni Zigana Tüneli yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de.

"BU PROJELER OLMASA TÜRKİYE TRAFİKTE KİTLENİP KALACAKTI"

Son 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa ona göre proje yapıyoruz. Bir bölgede bir ihtiyaç varsa oranın gelişim hacmine, kalkınma planlarına orada yapılacak pek çok plana ve oranın üretim niteliklerine baktığımızda o bölgeye bir proje gerekliyse, bugünden tespit ederek projeleri planlıyoruz ve finansmanlarını uyguluyoruz. Bu Zigana Tüneli'nde de böyle, Çanakkale Tüneli'nde de böyle, Osmangazi Köprüsü'nde de böyle.

Osmangazi Köprüsü'nden geçtiğimiz Pazar günü, tam 102 bin araç geçti. Bu projenin olmadığını bir düşünsenize, bakın devlet olmak bu işte. Devlet olmak size önümüzdeki yıllarda, önümüze çıkacak projeleri önceden görüp tedbirleri alıp, yatırım yapmaktadır. O yüzden 102 bin araçlık bir kapasiteyi rahatlıkla karşılayabilecek bir proje üretiyoruz. Yapılmasaydı bu seyahatin yüzde 95'i yapılamayacak Türkiye kitlenip kalacaktı. Bakın bugün Türkiye'de 26 milyon araç var, 20 yıl önce ise sadece 8 milyon araç vardı. Bugün ise trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok daha az. Bu sonuçlar işte bu akıllı yatırımlar sayesinde gerçekleşti." dedi.