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İstanbul merkezli 7 ilde PKK operasyonu! Aralarında HDP gençlik üyeleri de var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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İstanbul merkezli 7 ilde PKK operasyonu! Aralarında HDP gençlik üyeleri de var

Son dakika haberine göre İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP gençlik meclis üyelerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

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