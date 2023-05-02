'Gaz yok' diyen Babacan kaçacak delik aradı! CHP'li isimler Karadeniz gazını övdü yüzü değişti
7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunduğu sırada adeta şok geçirdi. Babacan birkaç gün önce olmadığını iddia ettiği Karadeniz gazının hem varlığını hem de çok kaliteli olduğunu bizzat CHP’li yetkililerden dinleyince yüzü asıldı. Yerli doğal gaz övüldükçe kaçacak delik arayan Babacan, bir süre sonra yanındakilere 'Ne zaman gidelim' demeye başladı.
7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde seçim ziyaretinde bulundu. Babacan ilçede Karadeniz gazı ile ilgili CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan ve CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yılmaz'ın övgüsüyle karşılaştı. CHP'li isimlerin 'Rekor bir çalışma sergilendiği itirafı, Karadeniz gazının ekonomiye müthiş katkısını söylediği ve gazın kalitesini övdüğü sözleri duyunca yüzü asıldı.
YOK DEDİĞİ GAZI BİZZAT YERİNDE GÖRÜP DİNLEMEK ZORUNDA KALDI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan daha önce Karadeniz'de keşfedilen gaz ile ilgili "kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce Ali Babacan'ın, "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Karadeniz'deki sadece bir keşif. Keşif ayrı, kanıtlanmış doğal gaz ayrı.
Kanıtlanmış doğal gaz rezervi yokken keşfi 'Doğal gaz bulduk' diye satıyorlar" sözlerine rağmen Kantarcı ve Yılmaz'ın Babacan'a doğal gazın işlendiği tesis hakkında övgü dolu sözlerle bahsetmeleri dikkat çekti.
"GAZ ÇOK TEMİZ'
Bülent Kantarcı işletmenin bölgeye büyük istihdam sağladığını anlatırken, tesisinde rekor bir sürede inşa edildi anlattı.
Kantarcı, "Doğal gazı saflaştırma tesisi. Evet. Benim aldığım bilgilere göre gaz çok temiz bir gaz, sadece bir miktar tuz ve bir miktar da su olduğu başka yabancı bir şey yokmuş." ifadelerini kullandı.
Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar.
"Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında kişi insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak."
"REKOR ÇALIŞMA"
Kantarcı; "Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi" dedi. Deniz Yavuz Yılmaz ise tesis ile birlikte gelen ekonomik haraketlilik sonucu Zonguldak'ın bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.
"GAZ ÖVGÜSÜ BABACAN'A ZOR ANLAR YAŞATTI"
Belediye Başkanı ve Milletvekilinin dakikalarca Ali Babacan'ın 'Doğal gaz yok' dediği tesisi övmeleri, Babacan'a zor anlar yaşattı. Yüzü asılan Genel Başkan, danışmanlarından yardım istercesine bulundukları yerden ayrılmaya çalıştı.
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