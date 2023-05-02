’Gaz yok’ diyen Babacan kaçacak delik aradı! CHP’li isimler Karadeniz gazını övdü yüzü değişti

Bu çok iyi bir şey diye söylüyorlar. Üç faz halinde yapılıyor, bu birinci fazı tamamladıklarını söylüyorlar.

"Asıl büyük olan ikinci faz. Birinci faz günlük 10 milyon metreküp. İkinci faz 40 milyon metreküp ama ikinci faza ne zaman başlarlar? Ne zaman biter? Şimdi seçime yetiştirirler. 8-10 bin civarında kişi insan çalışıyor şu anda ama herhalde mayıs ayından sonra bunlar azalacak."

"REKOR ÇALIŞMA"

Kantarcı; "Çok hızlı çalışıldı bu rekor bir çalışma gerçekleştirildi, denizin 2 bin 100 metre derinliğinden bin 500 daha aşağıya inildi" dedi. Deniz Yavuz Yılmaz ise tesis ile birlikte gelen ekonomik haraketlilik sonucu Zonguldak'ın bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.