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THY'den "sahte hesap" uyarısı

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Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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THY’den sahte hesap uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirterek, yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.

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