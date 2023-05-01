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Sancaklı Boşnaklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek: Türkiye'nin liderliğinde güçlü ve istikrarlı Balkanlar

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Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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Sancaklı Boşnaklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek: Türkiye’nin liderliğinde güçlü ve istikrarlı Balkanlar

Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken Başkan Erdoğan'a yönelik de destek açıklamlarına bir yenisi daha eklendi. Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki modern ve gelişmiş bir Türkiye, güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir." ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken Başkan Erdoğan'a bir destek de Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin'den geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı yolladı.

"TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI BALKANLAR"

Ugljanin, video mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki modern ve gelişmiş bir Türkiye, güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir." ifadesini kullandı.

SANCAKLI BOŞNAKLAR'DAN AÇIKLAMA

Korumasız tüm halkların, güvenli ve mutlu bir gelecek umuduyla Türkiye ve Başkan Erdoğan'a baktığını vurgulayan Ugljanin, "Sancaklı Boşnaklar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki özgürlük, kalkınma ve adalet politikasını destekliyor." dedi.

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