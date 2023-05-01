Sancaklı Boşnaklardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek: Türkiye’nin liderliğinde güçlü ve istikrarlı Balkanlar

SANCAKLI BOŞNAKLAR'DAN AÇIKLAMA

Korumasız tüm halkların, güvenli ve mutlu bir gelecek umuduyla Türkiye ve Başkan Erdoğan'a baktığını vurgulayan Ugljanin, "Sancaklı Boşnaklar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki özgürlük, kalkınma ve adalet politikasını destekliyor." dedi.