Fondaş Halk TV yorumcusu Mustafa Sönmez Kılıçdaroğlu’nu ABD medyasında rezil etti: 300 milyar dolar vaadi gerçekçi değil

VİZESİZ AVRUPA VAADİ DE YALANLANDI

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya tarafından yalanlandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor." sözleri üzerine "Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.