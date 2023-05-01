Fondaş Halk TV yorumcusu Mustafa Sönmez Kılıçdaroğlu'nu ABD medyasında rezil etti: 300 milyar dolar vaadi gerçekçi değil
Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu verdiği garip ekonomik vaatlerle gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu'nun son olarak "Yurt dışından yüzlerce milyar dolar getireceğim" vaadi ABD medyasında da gündem olurken ABD merkezli Al Monitor internet sitesinde yazan ve Halk TV'de program yapan Mustafa Sönmez Kılıçdaroğlu'nun bu vaadini eleştirdi. Sönmez kaleme aldığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun yabancı yatırım konusunda verdiği vaatleri gerçekçi olmadığının altını çizdi. İşte detaylar...
Seçimlere artık sayılı günler kala Başkan Erdoğan önderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı özellikle ekonomi alanında verdiği vaatlerle ön plana çıkarken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu da ekonomi üzerinden vaatler vermeyi sürdürüyor.
"YURT DIŞINDAN YÜZLERCE MİLYAR DOLAR GETİRECEĞİM"
Kılıçdaroğlu'nun özellikle Türkiye için "Yurt dışından yüzlerce milyar dolar getireceğim" sözü de dünya basınında da gündem oldu.
HALK TV'YE KONUŞAN SÖNMEZ ABD MERKEZLİ SİTEDE YAZI: KILIÇDAROĞLU'NUN VAATLERİ GERÇEKÇİ DEĞİL
ABD merkezli Al Monitor internet sitesinde yazan ve Halk TV'de program yapan Mustafa Sönmez Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken "Kılıçdaroğlu, yabancı yatırım konusunda gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.
BİR VAADİ DAHA YILLARDIR UYGULAMADA!
Kılıçdaroğlu yine şehit ailelerine ÖTV'siz araç vereceği vaadinde bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu uygulamanın 2016 yılından beri uygulandığını ifade etti.
VİZESİZ AVRUPA VAADİ DE YALANLANDI
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya tarafından yalanlandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor." sözleri üzerine "Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
DEPREMZEDELERE BEDAVA KONUT DEDİ AMA...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara ücretsiz verileceğini açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu Hatay'da yaptığı açıklamasında, "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
"BUNUN MALİYETİNİ TÜRKİYE 1 YILDA ÖDEYEMEZ"
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını çürüttü.
Yılmaz, evlerin ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek, "Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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