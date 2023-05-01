Söylesene Akşener bu nasıl oluyor! HDPKK ortağın mı düşmanın mı? Tarih bu gerçekleri kalem kalem not etti
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sözde milliyetçilik söylemlerinin arkasına sığınarak 14 Mayıs seçimleri için vatandaştan oy talep ediyor. "Milliyetçilik" iddialarında bulunarak ülkenin yönetimine talip olan İYİ Parti'nin terörün karşısında devletinin yanında durması beklenirdi. Peki gerçek böyle mi? Sözde HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak konumlandıran Akşener'in gerçek düşüncesi ne? Akşener'in gerçekten HDP ile arasında bir mesafe var mı? İşte dünden bugüne İYİ Parti liderinin PKK-HDP ekseninde biribirini yalanlayan açıklamaları...
Meral Akşener'in adı 14 Mayıs seçimleri öncesi yapılan anketlere göre; baraj altında kalarak tarih olma fırsatını tepip "gazoz" olmayı tercih lider olarak anılacak. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin geçmişte Cumhur İttifakı çağrısını reddeden Meral Akşener, sonunda HDP'nin içinde bulunduğu 7'li koalisyonda kalarak tabanından büyük bir tepki çekti. Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in tutumunu yerden yere vurarak partisinden istifa etmişti. Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'ye vedasıyla birlikte Akşener'in oy oranlarının iyice dibe vurduğu açıkça görüldü. Son olarak bir başka İP'li isim Aytun Çıray yaptığı bir açıklamada "baraj altı kaldık" diyerek Akşener'in HDP ile aynı masada olmasının cezasının kesildiğini bizzat duyurmuştu. Peki Akşener geçmişte yaptığı onlarca konuşmaya rağmen, HDP'yi gerçekten PKK'nın siyasi uzantısı olarak mı görüyor yoksa TBMM bünyesinde bulunan legal bir parti olarak mı bakıyor?
Akşener dönem dönem HDP-PKK ekseninde verdiği ve birbirini yalanlayan ifadeleri açıkça şunu gösterdi. İYİ Parti lideri ülke gündeminin nabzını ölçerek HDP ve PKK stratejisini belirledi. Siyasi bir ortak görülen HDP Akşener için kimi zaman Meclis'te bulunan legal bir parti, çıkarların çatıştığı dönemde ise PKK'nın yanında konumlanan terörün siyasi uzantısı...
Sözde milliyetçi, Türkçü söylemlerle halktan oy talep eden Akşener'in "HDPKK" konusunda dünden bugüne ettiği kelamların samimi olmadığı kamuoyunda açıkça görüldü. Gittikçe eriyen oylar, miting alanlarının boş kalması ve baraj altında kalma ihtimali bulunan İYİ Parti ve onun lideri Akşener'in 15 Mayıs sabasındaki durumu şimdiden net bir şekilde kendini gösterdi.
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Soru: O masada HDP olsa siz olur musunuz?
Akşener: Biz olmayız. Bunu en başından beri söyledik.
Akşener: Dolayısıyla bir ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olmayacağız.
Eski İYİ Partili isim Yavuz Ağıralioğlu: Masa ilk defa gerçek gündemiyle toplandı. Müşahas bir gündemle toplandı ve "çöktü". Acab devlet yönetiminde de böyle tıkanmalar, memlekette bir istikrarsızlık olur mu? diye haklı bir soru sordurdu.
Akşener: Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP
Akşener: Ama biz HDP'yi, PKK'nın yanı başında onun uzantısı olarak konumlandırıyorum.
Akşener: Mecliste varlığını sürdüren bir parti an itibariyle legal ve hukuk karşısında meşrudur.
Akşener: Biz aylardır ne diyoruz? Bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim cevap HDP'yi, PKK'nın yanında konumlandırıyorum.
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: İYİ Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifağa size rağmen HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız.
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