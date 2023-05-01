Söylesene Akşener bu nasıl oluyor! HDPKK ortağın mı düşmanın mı? Tarih bu gerçekleri kalem kalem not etti

Sözde milliyetçi, Türkçü söylemlerle halktan oy talep eden Akşener'in "HDPKK" konusunda dünden bugüne ettiği kelamların samimi olmadığı kamuoyunda açıkça görüldü. Gittikçe eriyen oylar, miting alanlarının boş kalması ve baraj altında kalma ihtimali bulunan İYİ Parti ve onun lideri Akşener'in 15 Mayıs sabasındaki durumu şimdiden net bir şekilde kendini gösterdi.

SÖYLESENE AKŞENER! BU NASIL OLUYOR? ÇIKARIN ÖRTÜŞTÜĞÜNDE MEŞRU PARTİ HDP ÇIKAR ÇATIŞMASINDA PKK'NIN SİYASİ UZANTISI

Soru: O masada HDP olsa siz olur musunuz?

Akşener: Biz olmayız. Bunu en başından beri söyledik.

Akşener: Dolayısıyla bir ne olursa olsun imzamızın ve milletimize verdiğimiz her sözün arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olmayacağız.

Eski İYİ Partili isim Yavuz Ağıralioğlu: Masa ilk defa gerçek gündemiyle toplandı. Müşahas bir gündemle toplandı ve "çöktü". Acab devlet yönetiminde de böyle tıkanmalar, memlekette bir istikrarsızlık olur mu? diye haklı bir soru sordurdu.

Akşener: Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP

Akşener: Ama biz HDP'yi, PKK'nın yanı başında onun uzantısı olarak konumlandırıyorum.

Akşener: Mecliste varlığını sürdüren bir parti an itibariyle legal ve hukuk karşısında meşrudur.

Akşener: Biz aylardır ne diyoruz? Bizzat bana sorulan bir soruya verdiğim cevap HDP'yi, PKK'nın yanında konumlandırıyorum.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: İYİ Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifağa size rağmen HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız.