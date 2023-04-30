Kılıçdaroğlu’nun iki yüzlü İHA/SİHA sözlerine Haluk Bayraktar’dan sert tepki: Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz

"'Ben üreteyim başkası üretmesin' olmaz, demişsiniz bizim için. Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti.

Halihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var.

Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.

Baykar, şimdiye kadar ar-ge yatırımınının tamamını özkaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.

Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında.

Baykar'ın öncülüğünde düzenlenen Teknofest'te her yıl 4.000'den fazla İHA takımı yarışıyor. Yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor

Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz?

Baykar rekabetten kaçar mı? Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız."

Amasız, fakatsız bir destek için ABD şirketi mi olmalıydık?"