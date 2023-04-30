Meydanlar 14 Mayıs zaferini çağırıyor! Numan Kurtulmuş üstüne basa basa söyledi: AK Parti açık ara birinci

"DÖVİZ GELİRLERİYLE CARİ AÇIK MESELESİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Kurtulmuş, "Türkiye'de ne yazık ki vatandaşlarımızın dolar sanki ekonomik gösterge olarak kabul ediliyor. Böyle bir ortamda ya paramız rezerv para olacak ya da biz dövizi kazanacağız. Bunun iki yolu var; ya dışarıdan mal hizmetleri satın alacağız ya üreteceğiz ihracatımızı yapacağız ve dünya piyasalarında yaptığımız rekabetin sonucu elde ettiğimiz döviz gelirleriyle cari açık meselesini ortadan kaldıracağız. Hayat pahalılığı, büyükşehirlerde yüksek kira gibi sorunlar ortadadır. Bunu ayan beyan görüyoruz. Nasıl çözüleceğini de ortaya koyuyoruz. Pandemi de tüm dünya sorun yaşadı. Dünyada raflar boşaldı temel gıda maddeleri bile alınamaz hale geldi. Fabrikalar kapatıldı. Bu dalga içerisinde Türkiye çok olumlu bir istikamet tayin etti. Devlet, vatandaşlarımıza olağanüstü destek verdi. Bunun sonucu olarak çok şükür pandemi öncesi 29.4 olan istihdam şimdi 31.5 milyonun üzerine çıktı. Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye ayakta kalmayı başardı. 253 milyar dolar ihracat yaptı. Geçen sene 5.6 büyümeyi gerçekleştirdi. Dünyanın birçok ülkesinden pozitif olarak ayrıştığımız noktadır. Asgari ücrete senede iki defa zam yapılması, emekli maaşlarının minimum 7.500 liraya çekilmesi gibi çok sayıda vatandaşımızın alım gücünü artıracak tedbirler uyguladık. Tek başına EYT'nin bile vatandaşımızın alım gücünü artırmak için ne kadar büyük bir adım olduğunu herkes biliyor. Türkiye'nin ana istikameti üreterek, ihraç ederek, istihdamı artıracak büyüme stratejisidir." ifadelerini kullandı.