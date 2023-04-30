İşte Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Gezeravcı ile Atasever oldu! 36 bin kişi arasından seçildiler

Aday seçiminde bakılan genel sağlık kriterlerinden bazıları da şu şekildeydi:

*Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olmak,

*Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

*Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

*Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,

*Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,