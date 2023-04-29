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Haberler Galeri Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in yer aldığı reklam filmi

Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in yer aldığı reklam filmi

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak bir asil ve bir yedek Türk Uzay Yolcuları'nı belirledik. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak, bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bu tarihi gelişme sonrası Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı, uzaya gidecek Gezeravcı ve Atasever'in yer aldığı reklam filmi büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 18:28
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Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye’nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in yer aldığı reklam filmi

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye’nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in yer aldığı reklam filmi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2023 TEKNOFEST'e katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

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Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye’nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in yer aldığı reklam filmi

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz, Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz" dedi.

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Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye’nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in yer aldığı reklam filmi

2023'ÜN SON ÇEYREĞİNE PLANLANIYOR

2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuna ilişkin Başkan Erdoğan, "Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik.

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Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye’nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in yer aldığı reklam filmi

Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum.