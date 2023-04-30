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Son dakika | Devlet Bahçeli'den Karabük'te önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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Son dakika | Devlet Bahçeli’den Karabük’te önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Statüko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kazanan Türkiye olmuştur. Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sitem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir. Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Rurva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunların sonu, sonucu yoktur." dedi.

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