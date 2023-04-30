7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı patladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında rakamlarla açıkladı
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum patlattı. TOKİ'nin ürettiği konutlarla ilgili algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu, "1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı." dedi. Ancak gerçek rakamları Bakanı Kurum katıldığı canlı yayında açıkladı. TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktaran Bakan Kurum, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar" dedi.
7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ yalanı ortaya çıktı. TOKİ'nin ürettiği konutlarla ilgili algı operasyonu yapan Kılıçdaroğlu, "1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 bin 99 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 bin 861 konut yaptı." dedi. Ancak gerçek rakamları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum canlı yayında açıkladı.
2002'YE KADAR TOKİ 143 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜRETTİ
Kurum, TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; Kemal Bey bu süreçte gerek genel başkanlığı sürecinde gerek onun öncesinde hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar." dedi.
Kurum, bir televizyon kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçim öncesi sahadaki gözlemleri sorulan Kurum, gittikleri her yerde milletin teveccühünü, sevgisini ve güvenini hissettiklerini dile getirerek, 14 Mayıs'ta Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçecek büyük bir demokrasi şölenini yaşayacaklarını ifade etti.
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nda başvurularda son rakamın sorulması üzerine Kurum, "Şu ana kadar 63 bin 600 binamız başvuru yaptı ve 367 bin bağımsız bölüm. Bu dörtle çarparsanız yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde insana tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.
Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Fatih, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'den yoğun bir başvuru olduğunu aktaran Kurum, en çok başvurunun ise yaklaşık 42 bin bağımsız bölümle Bahçelievler'den yapıldığını, bunu 22 bin 800 bağımsız bölümle Avcılar'ın takip ettiğini söyledi.
"Metrekare kaybı olacak mı?" sorusunu yanıtlarken Kurum, parsele ve vatandaşın talebine göre projeler çizeceklerini, 2+1 ve 3+1'lerin standart olduğunu, metrekare değişikliğine göre maliyetin artıp azalabileceğini, yine yarısını devletin karşılayacağını kaydetti.
BAKAN KURUM'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN TOKİ İDDİASINA TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurum, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; Kemal Bey bu süreçte gerek genel başkanlığı sürecinde gerek onun öncesinde hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar." dedi.
TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:
"Şimdi bize bir tane örnek gösterebilir mi? 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar oturuyor, zenginler oturuyor.' diyor. O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubu vatandaşımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor? O yüzden mi milletimizin afet bölgesinde 143 bin konutta burnu bile kanamadı. Orada oturanların sırtı kalın, niye biliyor musunuz? Arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var. Hep algı ya. Sen örneğini yap, millete sun. İzmir'de yap, Ankara'da yap, İstanbul'da yap. Siz daha verdiğiniz sözlerini tutmuyorsunuz. Kusura bakmayın, sözlerinizi tutmadığınız bir yerde algı üretemezsiniz. Milleti yanlış yönlendiremezsiniz."
Bakan Kurum, "Siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak verdiği mücadelede kaçarsınız, kahve yudumlayarak televizyon seyredersiniz. Ama hiç merak etmesinler, kahve içmeye çok vakitleri olacak. Artık o siyaset sahnesinden 14 Mayıs'ta silinecekler ve bol bol kahve yudumlayarak o algılarla bahanelerle olmadığını net bir şekilde görecekler." diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE SON BİR ASIRDA YAŞANAN DEPREMLERDE 130 BİN CAN YİTİRİLDİ"
Türkiye'nin nüfusun yüzde 70'ten fazlasının da deprem bölgelerinde yaşadığını belirten Kurum, ülkede son bir asırda yaşanan depremlerde 130 bin canın yitirildiğini, bunun için hem İstanbul'u hem de ülkeyi dirençli hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın farklı şehirlerde de yapılıp yapılmayacağı sorusunu da Kurum, "Şu an bizim tüm Türkiye'de devam eden 270 bin kentsel dönüşüm konutumuz var. Öyle bizim sözlerimiz muhalefetin sözlerine benzemez ama. Yani biz sözümüzü tutuyoruz, gidiyoruz. Orada acil öncelikli yerler nerelerse, oralardaki işlerden başlamak suretiyle dönüşümü yürütüyoruz. Şimdi yarısı bizden İstanbul için geçerli ama sonrasında biz 7 bölgemizde bu uygulamayı yapmayı planlıyoruz." şeklinde yanıtladı.
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