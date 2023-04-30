30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 8 ilde MLKP operasyonu! Gözaltılar var

8 ilde MLKP operasyonu! Gözaltılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
ABONE OL
8 ilde MLKP operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika haberine göre Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA