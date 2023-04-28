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7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi daha patladı! 'Vizesiz Avrupa' sözlerine Almanya hükümetinden yalanlama

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya tarafından yalanlandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor." sözleri üzerine "Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:48
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7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nun bir vaadi daha patladı! ’Vizesiz Avrupa’ iddialarına Almanya hükümetinden yalanlama

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vizeyi üç ay içinde kaldıracağını ve Türklerin vizesiz seyahat edebileceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dan resmen yalanlama geldi.

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7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nun bir vaadi daha patladı! ’Vizesiz Avrupa’ iddialarına Almanya hükümetinden yalanlama

SABAH Avrupa, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor. Böyle bir açıklama var mı?" diye sordu.

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7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nun bir vaadi daha patladı! ’Vizesiz Avrupa’ iddialarına Almanya hükümetinden yalanlama

"HABERİMİZ YOK"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, verdiği yanıtta, "Alman hükümetinin bu yönde bir açıklaması olduğundan haberimiz yok" cevabını verdi.

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7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nun bir vaadi daha patladı! ’Vizesiz Avrupa’ iddialarına Almanya hükümetinden yalanlama

Bunun üzerine net bir şekilde vizenin kaldırılıp kaldırılmayacağı soruldu.

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7’li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu’nun bir vaadi daha patladı! ’Vizesiz Avrupa’ iddialarına Almanya hükümetinden yalanlama

"VİZE KALDIRILMAYACAK"

"AB'ye vizesiz seyahat olacağı ileri sürülüyor. Vize kaldırıldı mı? Kaldırılacak mı?" sorusuna da Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü kısaca, "Hayır" cevabını verdi.