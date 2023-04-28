7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun bir vaadi daha patladı! 'Vizesiz Avrupa' sözlerine Almanya hükümetinden yalanlama

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Üç ay içinde Avrupa'ya vizesiz girilecek" sözü Almanya tarafından yalanlandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya ve AB'ye vizesiz giriş yapılabileceğini, Almanya'nın adeta onaylayan bir açıklaması olduğu söyleniyor." sözleri üzerine "Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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