İzmir’e Ege’nin en büyüğü dev sağlık kampüsü! Bayraklı Şehir Hastanesi açılıyor

DÜNYAYA ÖRNEK

Bir günde 71 bin kişinin giriş çıkış yapacağı 622 dönüm bir alan, 300 dönüm de yeşil alan üzerine kurulu Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapacak. 54 ameliyathane, 247 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 4 bin kişi istihdam edilecek. Bayraklı Şehir Hastanesi AK Parti'nin şehre ve sağlığa kazandırdığına muazzam bir proje olacak. 2 bin 60 yatak kapasiteli proje Ege Bölgesi'nin en büyük, dünyanın da 10 büyük sağlık kampüsünden biri olacak.