Başkan Erdoğan şehit Astsubay Mehmet Gündüz'ün ailesine taziye
Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.
ŞEHİT MEHMET GÜNDÜZ TOKAT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Gündüz'ün cenazesi, askeri uçakla Mardin'den Tokat Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, buradan kara yoluyla Niksar Ulu Cami'ye götürüldü. Burada şehidin eşi Melike, annesi Hacer Gündüz ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Gündüz'ün cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Günlüce köyünde defnedildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.
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