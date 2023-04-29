40 yıllık oto tamir ustası Togg’u inceledi: Bu kadar kaliteli beklemiyorduk

"TÜM PARÇALAR YERLİ FİRMALARIMIZDAN KULLANILMIŞ"

Oto tamir ustası Yılmaz Özalp ise "Özellikle sağlam gözüküyor. İşte montaj malı yok öyle böyle falan. Gerçekten yüzde yüz yerli. Başka bir arabanın parçası değil yani. Bu bizim kendi malımız, gerçekten öyle. Çok güzel. Ön takımı, diski, fren sistemi harika. Soğutucu sistemi var. Gördüğünüz gibi. Ses izolasyonu da çok güzel. Çok güzel, kısacası on numara" demişti.

"FABRİKASINDA İNCELEMEK İSTEMİŞTİK BAKANIMIZ AYAĞIMIZA GETİRDİ"

TOGG'u inceleyip tam puan veren 40 yıllık oto ustası Yılmaz Özalp TOGG'u yakından incelemenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u sadece televizyondan incelemiştim. Atatürk Oto Sanayi sitesindeki birçok usta birleşip TOGG'un fabrikasını gezmek için başvuruda bulunmuştuk Fakat biz bunu beklerken İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu TOGG'u ayağımıza getirdi. TOGG'un milli ve yerli olduğunu görmek için aracın şase ve mekanik aksamlarını inceledik. Biz burada birçok farklı modelin araç parçalarını tamir edip inceliyoruz. Çıraklıktan yetişmeyiz. Abim, kardeşlerim ve yeğenlerimle birlikte çalışıyoruz. Benim branşım motor ve elektrik elektronik aksamı, kaporta, boya, döşeme ve tüm parçaları konusunda uzmanız. TOGG'un ön dizaynı çok güzel olmuş. Paneli çağımızın ileri teknolojisi ile yapılmış.