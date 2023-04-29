CHP fondaşı İsmail Saymaz’ın algı operasyonu böyle çöktü!

Ancak Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalif partilerin seçim afişlerinin de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldığı görüntüler ortaya çıktı. Saymaz'ın yaratmak istediği algı görüntülerle çöktü.