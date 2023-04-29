CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın algı operasyonu böyle çöktü!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'den AK Parti Milletvekili adayı olarak gösterildi. CHP'liliği ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Hulusi Akar'ın seçim afişini astığı bir görüntüyü paylaşarak eleştiride bulundu. Ancak kentte tüm partilerin ve liderlerin afişlerini de Büyükşehir Belediyesi asıyor. Buna dair görüntüler ortaya çıkınca Saymaz'ın algısı çöktü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, seçim afişinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldığını paylaşan CHP'li gazeteci İsmail Saymaz algı yapmak istedi.
Ancak Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalif partilerin seçim afişlerinin de Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldığı görüntüler ortaya çıktı. Saymaz'ın yaratmak istediği algı görüntülerle çöktü.
CHP'Lİ GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ ALGI YAPMAK İSTEDİ
AK Parti Kayseri Milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın seçim çalışmaları sürüyor. Akar'ın seçim afişleri kentte asılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin seçim çalışmalarına destek verdiğine dair bir algı oluşturulmak istendi.
CHP'nin fonladığı gazetecilerden İsmail Saymaz, Akar'ın afişini asan Büyükşehir Belediyesi ekiplerini paylaşarak sosyal medyada tepki çekecek bir ortam oluşturmaya çalıştı.
ALGI ÇALIŞMASI ELİNDE PATLADI
Saymaz'ın paylaştığı fotoğrafın ardından gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. Tüm partilerin afişlerinin asılması işlemini Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı belirtildi.
Belediyenin, Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin afişlerini de astığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sonrası İsmail Saymaz'ın yaratmak istediği algı da çökmüş oldu.
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