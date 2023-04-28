TÜGVA kumpasında karar! Ramazan Aydoğdu’nun cezası belli oldu

"BELGE İÇERİKLERİNE MÜDAHALE EDİLMİŞ"

İddianamede şöyle denildi:

"Şüphelilerin kullandığı twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, bu cihetle, dosya münderecatında tespiti yapılamayan bahse konu belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşılmıştır."

SÖZDE BELGELER

Savcılık tarafından hazırlanan raporda TÜGVA'dan elde edilen (çalınan) belgelerin neredeyse tamamının değiştirilerek servis edildiğine dikkat çekilerek kamuoyunu uzunca bir süre meşgul eden belgelerden "sözde" olarak bahsedilmesi belgelerin üzerinde oynanarak değiştirildiğinin diğer açık bir ifadesi oldu.