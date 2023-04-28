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Son dakika: Eyüpsultan'da su borusu patladı! Yollar göle döndü

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Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Son dakika: Eyüpsultan’da su borusu patladı! Yollar göle döndü

Son dakika haberleri... Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göre çevirdi. Su birikintisi nedeniyle Silahtarağa Tüneli'nde ulaşım aksıyor.

Eyüpsultan'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı, tramvaylar mahsur kaldı. Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde saat 15.30 sıralarında yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı.

Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firması tarafından 600'lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır.

Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır" dedi.

Su borusu patladı! Yollar göle döndü SU BORUSU PATLADI! YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

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