Son dakika: Eyüpsultan’da su borusu patladı! Yollar göle döndü

Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firması tarafından 600'lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır.