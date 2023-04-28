Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme ile ilgili detaylar açıklandı. Buna göre Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı. Diğer yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin “Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık.” demişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali töreni öncesi gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu.
Rus lider Putin ile yapılan kritik görüşme sonrası Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı.
YENİ ÖDEME SİSTEMİ
Rus turistler 'Debit Kart' ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek.
PUTİN DÜN İLK SİNYALİ VERMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı bağlantı yöntemiyle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşmuştu.
Türkiye'yi geçen yıl 5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Putin, "Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık." demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde Yakınına bakana SİGORTA kapısı açıldı! Temmuz zammında 5.637-5.854 TL'lik çifte hesap! Refah payına ek %30-35 ARTIŞ! Hane kişi sayısına göre şartlar!
- Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM ALES sınav puanı kaç yıl geçerli? Sınav tarihi...
- Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?
- MSB İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇ EKRANI! 2023 MSB sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? personeltemin.msb.gov.tr
- Hakimlik savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Adalet Bakanlığı sonuç sorgulama ekranı!
- SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! İşte, en düşük KÖK MAAŞ,ve zam tablosu...
- DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?
- EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! SSK - Bağkur'lu da çember daralıyor! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...
- 1 Mayıs kutlamaları nerede? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri!
- Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?
- Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 28 Nisan Son dakika mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!