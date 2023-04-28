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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları belli oldu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme ile ilgili detaylar açıklandı. Buna göre Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı. Diğer yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Putin “Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık.” demişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Akkuyu Nükleer Güç Santrali töreni öncesi gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu.

Rus lider Putin ile yapılan kritik görüşme sonrası Rus turistler için ek seferde mutabakata varıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı bağlantı yöntemiyle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşmuştu.

Türkiye'yi geçen yıl 5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Putin, "Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık." demişti.

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