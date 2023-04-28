Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları belli oldu

YENİ ÖDEME SİSTEMİ

Rus turistler 'Debit Kart' ile hesaplarındaki parayı kullanabilecek.

PUTİN DÜN İLK SİNYALİ VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün canlı bağlantı yöntemiyle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'nde konuşmuştu.

Türkiye'yi geçen yıl 5 milyondan fazla Rus turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Putin, "Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık." demişti.