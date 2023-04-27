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Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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